大谷翔平×ファミマ「シンおむすび二刀流」新CM公開 ナレーションは水樹奈々
大谷翔平が出演するファミリーマートの新CM『おむすび二刀流、発表。』篇が、26日から全国で放映される。2つの名店監修による“進化系”と“新贅沢”の“シン”おむすびをテーマにしたキャンペーンで、2月に同社の“おむすびアンバサダー”に就任した大谷が両手におむすびを掲げる記者会見風の構成となっている。
【CMカット】シンおむすびを美味しそうに頬張る大谷翔平
今回の「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンでは、東京・大塚のおにぎり専門店「ぼんご」と、三重発祥の老舗精肉店「柿安」が監修する計4種類の商品を展開。
■ぼんご監修 大きなおむすび
・鮭マヨネーズと生たらこ 276円（税込298円）
発売日：8月26日（火）／全国発売
・肉そぼろ（卵黄ソース） 297円（税込320円）
発売日：9月2日（火）／全国発売
■柿安監修 おむすび
・牛すき 258円（税込278円）
発売日：8月26日（火）／全国発売
・海老マヨネーズ 239円（税込258円）
発売日：9月2日（火）／全国発売
「ぼんご」からは定番手巻きの約1.5倍サイズを誇る“大きなおむすび”2種が登場。鮭マヨネーズと生たらこの組み合わせ、さらに牛豚を使った肉そぼろと卵黄ソースが食欲をそそる内容だ。柿安からは秘伝のタレで仕上げた国産黒毛和牛の「牛すき」と、看板商品「大海老マヨ」を再現した洋風テイストの「海老マヨネーズ」が並ぶ。
CMでは大谷が「シンおむすび、二刀流」を発表。撮影中には「カメラ目線？」「食べない？笑うだけ？」とスタッフとやりとりする場面もあり、真剣な表情と頬張る姿のギャップも見どころとなっている。前回に続き、記者会見風のスタイルで演出され、大谷の新ビジュアルも公開された。
ナレーションを務めるのは声優で歌手の水樹奈々「私自身、食べることが大好きで、特に白米をこよなく愛する者としては、おむすびは生活必需品（笑）。今回のコラボおむすびが楽しみでたまりません」とコメント。「大谷選手が美味しそうに頬張る姿が羨ましくなってしまいました（笑）。思わず食べたくなるような高揚感を込めて収録しました」とコメントしている。
「シンおむすび二刀流」キャンペーンは8月26日から全国約1万6300店で実施される。名店とのコラボレーションによる新しい味わいと、大谷の“二刀流”ビジュアルに注目が集まりそうだ。
【CMカット】シンおむすびを美味しそうに頬張る大谷翔平
今回の「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンでは、東京・大塚のおにぎり専門店「ぼんご」と、三重発祥の老舗精肉店「柿安」が監修する計4種類の商品を展開。
・鮭マヨネーズと生たらこ 276円（税込298円）
発売日：8月26日（火）／全国発売
・肉そぼろ（卵黄ソース） 297円（税込320円）
発売日：9月2日（火）／全国発売
■柿安監修 おむすび
・牛すき 258円（税込278円）
発売日：8月26日（火）／全国発売
・海老マヨネーズ 239円（税込258円）
発売日：9月2日（火）／全国発売
「ぼんご」からは定番手巻きの約1.5倍サイズを誇る“大きなおむすび”2種が登場。鮭マヨネーズと生たらこの組み合わせ、さらに牛豚を使った肉そぼろと卵黄ソースが食欲をそそる内容だ。柿安からは秘伝のタレで仕上げた国産黒毛和牛の「牛すき」と、看板商品「大海老マヨ」を再現した洋風テイストの「海老マヨネーズ」が並ぶ。
CMでは大谷が「シンおむすび、二刀流」を発表。撮影中には「カメラ目線？」「食べない？笑うだけ？」とスタッフとやりとりする場面もあり、真剣な表情と頬張る姿のギャップも見どころとなっている。前回に続き、記者会見風のスタイルで演出され、大谷の新ビジュアルも公開された。
ナレーションを務めるのは声優で歌手の水樹奈々「私自身、食べることが大好きで、特に白米をこよなく愛する者としては、おむすびは生活必需品（笑）。今回のコラボおむすびが楽しみでたまりません」とコメント。「大谷選手が美味しそうに頬張る姿が羨ましくなってしまいました（笑）。思わず食べたくなるような高揚感を込めて収録しました」とコメントしている。
「シンおむすび二刀流」キャンペーンは8月26日から全国約1万6300店で実施される。名店とのコラボレーションによる新しい味わいと、大谷の“二刀流”ビジュアルに注目が集まりそうだ。