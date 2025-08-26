sumika、全国ツアー『Vermillion′s』Blu-ray＆DVDを10・22に発売決定 さいたまスーパーアリーナ公演を全曲完全収録
神奈川県川崎市出身バンド・sumikaがLIVE Blu-ray＆DVD「sumika Live Tour 2025『Vermillion's』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA」を10月22日にリリースすることを発表した。
【写真】かっこいい！真っ赤な空間でこちらをみつめるsumika
本映像は、同バンドが今年3月から全国33公演にわたり行ったツアー「sumika Live Tour 2025『Vermillion's』」のファイナル公演である6月29日のさいたまスーパーアリーナ公演を全曲完全収録した作品。恒例のメンバーによるオーディオコメンタリーも収録されている。
初回生産限定盤のみ付属するDISC2には「Bonus Track Live Movie」を4曲、sumikaのライブサポートメンバーを迎えた「ゲストメンバー座談会」、ツアーの裏側を追った「Documentary」を収録。封入特典には、全100ページの「ツアーフォトブック」、限定コンテンツが見られる「NFCタグ入り ギターピック型キーホルダー」、見る角度で絵柄が変わる「レンチキュラーキーホルダー」、シリアルナンバー入りの「レプリカバックステージパスステッカー」が付属。ファンクラブ会員のみ応募可能な、ツアー全公演で撮影した「道中記」宛名＆サイン入りチェキの応募シリアルも封入されている。
また、きょう26日午後8時には、本商品に収録されているライブ映像「ふっかつのじゅもん」がYouTubeにて特別公開される。
