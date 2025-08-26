乃木坂46川崎桜＆菅原咲月、筒井あやめプロデュース企画に大喜び 『bis』初3ショット共演も【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（崎＝たつさき）＆菅原咲月が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）の裏表紙に登場する。また、同号の表紙を飾る筒井あやめとの初3ショットの撮影やトークに加え、2人のスタイリングからヘアメイクまでを筒井がプロデュースするファッション企画にも登場している。
【写真】キュートなツインテールも！さまざまな表情を見せる筒井あやめ
筒井を敬愛してやまない2人は、今回の3人での撮影をとても楽しみにしていたそう。川崎は「あやめしゃんプロデュースのコーナーがあるとか、いろいろ考えてくれてるというのも聞いて、撮影が楽しみで仕方なかったです」といい、菅原は「夢かと思いました。ちょうどそのとき隣にメンバーの井上和がいて、思わず肩をバシバシ叩きながら『ちょっと聞いてー！』って（笑）。誰かにこの喜びを伝えたくなるくらい、うれしかったです」と喜びのコメント。
筒井プロデュース企画では、2人の“新しい輝き”にフォーカス。川崎は、全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子感をイメージ。菅原は、ダボッとしたパーカにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身している。
筒井は「ふわふわしたさくたんも好きなんですけど、ダークな雰囲気のさくたんも見てもらいたいと思って考えました。華奢な咲月にはオーバーサイズのパーカに短めのボトムスを合わせて、スクールガール風にしてみました」とプロデュースの理由を語っている。
3人でのトークでは、筒井から見た川崎、菅原の魅力や、2人だけが知っている筒井の秘密など和気あいあいとしたエピソードが満載となっている。
