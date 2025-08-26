この記事をまとめると ■クルマの世界にはさまざま専門用語が存在する ■一部の名称はまるでヒーローの必殺技のような名称となっている ■単語の意味も名前に負けず格好いい場合もある

なんとなく格好いい専門用語たち

ウォーターハンマー、エンジンブロー、トーションビーム、お馴染みのクルマ用語ですが、ちょっと勢いよく発音してみると、なんだかスーパーヒーローが必殺技を叫んでいるかのよう（笑）。門外漢からしたら、何のことやら見当もつかないワードがクルマ関連には少なくありません。そこで、叫んでみるとカッコいい、クルマ用語とその意味合いを考えてみました。

トーションビーム

言わずと知れたサスペンション形式のことですが、ビームはやっぱり必殺技の響きあり。左右の車輪を連結する横の梁、これがトーションビームと呼ばれるもの。この梁がねじれることで、左右の車輪の動きをある程度独立させつつ、車体のロールを抑制してくれるもの。シンプル、かつ低コストなので軽自動車やトラックに採用されています。

ウォーターハンマー

日本語にしても「水撃」ですから、これまた必殺技に認定です（笑）。水の流れが急に止まったり、急に開いたりすることで、配管内で圧力の急激な変動が起こり、配管まわりやエンジン内部に深刻なダメージを与えかねないもの。クルマに対しても嫌な必殺技に違いありません。

エンジンブロー

何発かくらっているうちにクリティカルダメージを受けそうな技名。オーバーヒートやオイル上がり、はたまた無茶な回転数による酷使などによってブロー、吹き抜け、焼き付きを起こすことですが、エンジンにとっては再起不能の可能性が濃いという嫌な技です。

メタルキャタライザー

敵からの攻撃を防御する際にでも叫んでみると効果がありそう。胸の前で腕を交差させたバリア的な（笑）。これは従来セラミックだったマフラーの触媒を、より効率化させた金属製触媒のこと。ハニカム構造など排気抵抗が少ないものの、低温下では効率がやや下がるという特性もあります。

名前が格好いいと中身も格好いい!?

フラットアウト

アクセルをフラット、すなわち全開まで踏み込んだ様子をあらわす言葉。ですが、必殺技というよりスポーツの審判が叫んでいそうです。バッター三振「フラットアウト！」とか、テニスのサーブが「フラットアウト！」とか、いずれにしろネガな気分になるという点では技名に近いかと。

デフロック

プロレスの技っぽく聞こえますが、デファレンシャルギヤ（デフ）で左右輪へのトルク配分を固定（ロック）するということ。デフ＝デス、そしてロックの語感がそうさせるのでしょうが、なんとなく寝技として効きそうなイメージです。

アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）

ブレーキを踏んだ際、ロックしてタイヤがスリップすることを防ぐシステム。なんですが、これ「ABS、起動せよ！」みたいに決めると技感マシマシかと。同様に「レインモード起動！」などと呼ぶと、クルマのコクピットが戦闘ブリッジ化しちゃいますね。

独立懸架式

呪物に対峙したときに叫びたい技というか、対応策的な響き。ですが、これまたサスペンション形式のひとつで、左右輪それぞれが独立して動ける方式のこと。悪路に遭遇した際「独立懸架式」と呟くことで、操安性がいくらか高くなるかもしれません（笑）。

スーパーレッジェーラ

イタリア語で超軽量を意味しており、カロッツェリアによるアルミボディなどで使われる言葉。スーパーとかアルティメットといった単語は、やっぱり必殺技、スーパーヒーローが最後に使うにふさわしい語感かと。一方、「レジェッラ〜」という柔らかさを鑑みればスーパーヒロインにふさわしい技かと。

レンジエクステンダー

やはり語尾を伸ばすクルマ用語は必殺技感あり。ガソリン少なそうだけど、大丈夫？ などといわれたら「レンジエクステンダー！」だから平気さ。みたいな使い方をすると厨二テイストもマシマシ（笑）。

というか、上記の必殺技感はすべからく厨二っぽいんですけどね。