『なんでも鑑定団』ロレックス“激レアモデル”→“ド級値”の鑑定結果
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が、きょう26日に放送される。人気のロレックスに“ド級値”の鑑定結果が出る。
【動画】”お宝”に驚き！依頼人に「すごいお坊ちゃんに見えてきた」と語る今田耕司
今回の“お宝”は、9年前に亡くなった父の形見の腕時計、ロレックスGMTマスター初期モデル。時計に興味もなかったので特に貴重なものとは思わず、ずっと仕舞いっぱなし。しかし最近質屋に持っていったら「値段がつけられない！」「初めて見た！」などと言われ、ひょっとすると激レアモデルではないかと期待し始めた。
このほか、俳人絵師・与謝蕪村の作と言われている一品や、JO1メンバーの「名車バイク」が登場する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】白岩瑠姫（JO1）
【出張鑑定】出張鑑定IN千葉・いすみ市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
大石崚二（「トライドモーターサイクルズ」代表）
川瀬友和（「株式会社ケアーズ」会長）
大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師）
