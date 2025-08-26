『シンデレラ クロゼット』第9話 行かないで！誰よりも君が好き
俳優の尾碕真花、松本怜生がW主演を務める、TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）の第9話が、26日深夜に放送される。
【別カット】美しい…松本怜生の”女装男子”姿
原作は、柳井わかなによる人気漫画で、2019年から「別冊マーガレット」（集英社）で連載された同名作品。オシャレなキャンパスライフに憧れて地方から上京してきた女子大生・春香と、自分なりの美を追求する専門学生で女装男子・光の出会いから始まる。まっすぐで素直な春香と厳しい言葉をかけながらも、「変わりたい」と心から願う春香を支える光がメイクやファッションをきっかけに、憧れの先輩や出会う人たちにも影響を受けながら成長していく新感覚の青春ラブストーリー。
■第9話のあらすじ
光（松本怜生）と周（カルマ）が抱き合う現場を見てしまい、モヤモヤが募る春香（尾碕真花）だったが、自分の中にある光への気持ちには気づかないままだった。
ある日、光に呼ばれて専門学校へ行った春香は、相変わらず距離の近い光と周が気になりつつも、そんな気持ちにフタをしてしまう。その矢先、周から光を連れて韓国で仕事をしようと思っていると聞かされる春香。光と離れ離れになってしまう現実を受け止められない春香は一人泣き出してしまい…。
少しずつ自分の気持ちに気づき始めた春香だったが、このままの関係がなくなるくらいなら友達のままがいいと思っている。さらに、春香への気持ちがありつつも男としての自分に自信がない光も同じ気持ちを抱えていた。そんな中、一歩踏み出そうとしたのは…。
