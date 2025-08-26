お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が21日までに自身のインスタグラムを更新。4月に一般男性との結婚を発表したタレントの娘・岡田結実（25）とのツーショットを公開した。

岡田は「娘よ、おめでとう」と花束の絵文字を添えて投稿。ピースサインで背中を向ける結実とのツーショットを載せ「Fhoto by 娘の夫くん」とつづった。

結実も自身のインスタグラムで「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」とし「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！夫がこの写真は撮ってくれた天才！！！！！！」とつづっていた。

岡田は1995年に同期芸人だった上嶋祐佳と結婚。98年に長男で俳優の岡田隆之介、2000年に長女でタレントの岡田結実が生まれたが、17年に離婚した。19年に再婚を報告し、20年に男児が誕生したことを公表。さらに昨年10月に出演したテレビ番組で、2人目の子供がいることを明かしている。

この投稿にフォロワーからは「結実ちゃん結婚おめでとうございます」「とても自然で良い笑顔」「このツーショットは嬉しい」「素敵な親子ですね」「よきパパ顔」「珍しい父娘共演」などの声が寄せられている。