お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、都内で開催された「『 fire limit 120 』プロジェクトローンチ発表会」に出席。10日の女優の二階堂ふみ（30）との結婚発表後、初の公の場となった。左手の薬指に指輪はなかった。

「よろしくお願いします」と笑顔で登場し、過去に火事の経験があるカズレーザーは、防災についてトーク。実際に消火スプレーを使った「初期消火」を体験し、約14秒で鎮火させた。

イベント後、報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と祝福されると、「ありがとうございます」と笑顔。会場からは温かい拍手が沸き起こった。

周囲からの祝福の声は想像以上だったようで「（おめでとうと）めちゃくちゃ言われます。“おめでとうございます”と同時に、“私もうれしいです”と言ってくれる人が多くて、こんなに喜んでもらえるんだったら、定期的に結婚したほうがいいのかな」とおどけ、笑いを誘った。

結婚後の変化は「特にない」ようで「本当にふわふわと生きている」という。ただ、“お祝い返し”が悩みの種。頭脳明細なカズレーザーでさえ、正解の糸口が見つからないようだ。「お祝い頂くじゃないですか。そのお返しに何渡したらいいんだってすっげえ悩んでますね。色んな人に相談するんですけど、全員違う答え出すから…。正解は何なんだってマジで、まだ分かんない」と笑った。

カズレーザーと二階堂は10日、双方の公式サイトなどで結婚を発表。二階堂は17日に大阪市内でファンイベントを開催し、結婚後初めてファンの前に姿を見せた。来場者によると、約150人を前に「結婚しました」と報告。大きな拍手と「おめでとう」との祝福の声を一身に浴び、何度も頭を下げて感謝の気持ちを示したという。