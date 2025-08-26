目標1000万円に対し2000万円を突破

夏の甲子園で初優勝を果たした沖縄尚学に対し、支援の輪が今も広がっている。「沖縄尚学高等学校野球部を甲子園に送る会」が行っているクラウドファンディングが集めた資金が2000万円を突破したのだ。まだ止まぬ“沖縄尚学フィーバー”。沖縄県内にとどまらず全国から「全試合感動しました」「勇気をたくさんいただきました」との声が集まっている。

クラウドファンディングは7月23日に「沖縄代表としての誇りを持ち、全力で戦ってまいります。つきましては、甲子園出場に伴う遠征費等につきまして、皆様のご支援を賜りたくお願い申し上げます」とのメッセージとともに始まった。

沖縄尚学が順調に勝ち進むとともに、支援の輪も大きくなった。日大三との決勝前日だった22日には目標の1000万円に対し集まったのは800万円ほどだったのが、決勝当日には1600万円を超えた。さらに26日の午前10時現在で支援は4981件、総額2048万7000円に達している。

「送る会」側では「多大なるご支援と温かいお心遣いを賜り、心より御礼申し上げます。おかげさまで、当初の目標を超えるご支援をいただいております。一方で、決勝戦まで進出したことで遠征費など当初想定を超える負担が生じておりますが、そのような中でも皆さまからの厚いご厚意が私たちの大きな支えとなっております」と感謝のメッセージを掲示。予定通り31日まではクラウドファンディングを継続するという。

サイトには、沖縄だけでなく全国のファンから応援メッセージが集まった。「全試合感動しました」「勇気をたくさんいただきました」という声から「東京から応援に行きました」「大阪まで練習に来てくれてありがとう」「今はアメリカに住んでいるので…」というものまで。全国を巻き込んだ感動の渦はまだ大きくなっている。



（THE ANSWER編集部）