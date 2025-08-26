◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は四球を選んで出塁した。

3回、パヘスの22号ソロで先制し、なおも無死一塁で第2打席を迎えた。相手先発・グリーンの初球が抜け、暴投で一塁走者・ロハスが二進。大谷は相手右腕の160キロ超の直球に振り遅れる場面もあったが、冷静に変化球を見極め、最後はフルカウントからの8球目、スライダーを見送って四球を選んだ。

初回の第1打席はグリーンに160キロ超の直球を連発され、最後はフルカウントからの6球目、スライダーを打ち上げ三飛に打ち取られた。

前日24日（同25日）のパドレス戦は4打数無安打で迎えた9回の第5打席で松井裕樹から日米通じて初めての一発となる45号ソロ。生還後はヤジられ続けたパ軍ファンに、笑顔でハイタッチする粋な“仕返し”。出場4試合ぶりのアーチで連敗ストップに貢献し、チームはパ軍と並んでナ・リーグ西地区で同率首位に浮上。地区優勝へのマジック31が点灯した。

この日の試合は世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のメンバー、Vが始球式を務めた。大谷はVと対面を果たすと笑顔で握手、ハグ。そして記念撮影に応じた。

始球式を務めたVはその後、スタンドで試合を観戦。大谷が打席に入るとスマートフォンで撮影するシーンも中継に映し出された。