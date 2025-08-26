ネコと過ごす、やさしい朝時間を。ネコをあしらった【マグ】の目覚まし時計がAmazonに登場中‼
日々の生活に静かに寄り添う。【マグ】の癒しの目覚まし時計がAmazonに登場!
マグの目覚まし時計は、アニマルモチーフが目を引く、かわいらしい目覚まし時計。ポイントは、本体カラーに合わせてデザインされた小さなネコ。控えめながら、毎日の起床時間にほっとする癒しを添えてくれる。
外観はシックなカラーリングで、インテリアにも自然に馴染み、飽きることなく長く愛用できる。
静音設計の連続秒針を採用しており、秒針が流れるように進むため、深夜の静かな空間でも音が気にならず快適に使える。
アラーム・スヌーズ・ライト機能も備えており、実用性も十分。かわいさだけでなく、使いやすさにもこだわった一台。穏やかでやさしい暮らしに、そっと寄り添うアイテムだ。
