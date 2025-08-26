ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

日々の生活に静かに寄り添う。【マグ】の癒しの目覚まし時計がAmazonに登場!

1


マグの目覚まし時計は、アニマルモチーフが目を引く、かわいらしい目覚まし時計。ポイントは、本体カラーに合わせてデザインされた小さなネコ。控えめながら、毎日の起床時間にほっとする癒しを添えてくれる。

2


外観はシックなカラーリングで、インテリアにも自然に馴染み、飽きることなく長く愛用できる。

3


静音設計の連続秒針を採用しており、秒針が流れるように進むため、深夜の静かな空間でも音が気にならず快適に使える。

4


アラーム・スヌーズ・ライト機能も備えており、実用性も十分。かわいさだけでなく、使いやすさにもこだわった一台。穏やかでやさしい暮らしに、そっと寄り添うアイテムだ。