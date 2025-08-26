【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 エスパニョール（日本時間8月25日／アノエタ）

【映像】急加速突破からの逆足ピンポイントクロス

ソシエダのMF久保建英が利き足ではない“右足”でも精度の高さを見せつけた。

日本時間8月25日にラ・リーガ第2節が行われ、ソシエダの久保はエスパニョール戦で先発出場。キックオフ直後から右サイドを起点にチャンスを演出した。

スコアレスで迎えた5分、タッチライン際でミケル・オヤルサバルからのパスを受けた久保は、左足アウトでコントロール。カットインの可能性を相手に提示しながらも、最後は急加速で縦に大きく持ち出してから右足のクロスを逆サイドに送った。

ふわりとしたクロスはエスパニョールの新加入GKマルコ・ドミトロビッチが大きく弾くことができない絶妙なコースを通過して、左WGのアンデル・バレネチェアの足元へ。スペイン人FWが放ったコンカシュートは惜しくも枠を逸れたが、久保の突破とクロスを起点に決定機が生まれた。

解説を務めた福田正博氏は「シンプルにクロスをあげていきますね。中に選手はそんなに揃ってないですけど、ゴールに近いところにボールを入れ込む立ち上がりになってます。これはエスパニョールの守備にとっては圧力になってますね」とコメント。

直後の8分には決定機を迎えるも、右足でのフィニッシュは相手GKの正面を突いて得点とはならず。それでも61分と69分に生まれた得点に絡み、ソシエダは2点ビハインドから同点に追いつくことに成功。開幕戦でアトレティコ・マドリードを相手に勝利するなど好調のエスパニョールと2−2で引き分けた。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）