北村匠海主演映画『愚か者の身分』釜山国際映画祭コンペティション部門に選出！「大変嬉しく思います」

北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の映画『愚か者の身分』（10月24日公開）が、9月17日～26日に韓国・釜山にて開催となる『第30回釜山国際映画祭』のコンペティション部門に選出された。

■映画『愚か者の身分』について

『愚か者の身分』は、第二回大藪春彦新人賞受賞作、西尾潤の『愚か者の身分』徳間文庫）を、Netflixドラマ『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』（2023年）などの話題作を手掛けるグローバルコンテンツを創造するプロデューサー集団 THE SEVENが初の劇場作品として映画化。監督は、岩井俊二監督の元で長年助監督として活躍し、人間ドラマを巧みに描くことに定評のある永田琴。

主演に北村匠海、共演に綾野剛、林裕太の豪華実力派キャストが集結し、貧しさから闇ビジネスの世界に足を踏み入れてしまい抜け出せなくなった3人の若者たちの運命と友との絆を描く。彼らの“3日間”の出来事を、3人それぞれの視点が交差するトリック感のある展開でエンターテインメントに仕上げながら、若者たちの貧困・世界に侵食される日本・闇ビジネスの深淵など、今多くの人が感じている共感できる社会的テーマも織り込まれている。

■釜山国際映画祭から発表された選定理由

今回選出されたのは、第30回を記念して、これまでの非コンペ型から変換し、2025年から新設された部門で、世界三大映画祭と謳われるカンヌ、ベルリン、ベネチアと同様にコンペ形式へと歴史的な転換を迎えると発表された、釜山国際映画祭の“メインコンペティション部門”。1996年に創設され、世界中の映画人から愛されるアジア最大級の映画祭のひとつとして、アジア映画のさらなる飛躍を後押し、大きな期待と注目を集めるこの部門で、本作はアジア各国から選ばれた14作品の精鋭作とともに、最優秀作品賞を含めた5つの釜山アワードを巡って競うことになる。

釜山国際映画祭側は、選定理由について「複雑な心理劇であり、若者たちの成長物語であり、暴力が現実の奥深くまで浸透した現代大都市を冷静に映し出す自画像」と評価。選出決定を受け、永田琴監督と、闇ビジネスに手を染めながら、騙した犯罪者を気に掛ける一面も併せ持つ、繊細かつ大胆な若者・タクヤを演じた主演の北村匠海からも喜びのコメントが到着。併せて、新場面写真3点も解禁された。

■永田琴監督 コメント

■北村匠海 コメント

■映画情報

『愚か者の身分』

10月24日（金） 全国公開

出演：北村匠海

林裕太 山下美月 矢本悠馬 木南晴夏

綾野剛

監督：永田琴

脚本：向井康介

原作：西尾潤『愚か者の身分』（徳間文庫）

主題歌：tuki.「人生讃歌」

配給：THE SEVEN ショウゲート

(C)2025 映画「愚か者の身分」製作委員会

