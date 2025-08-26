2025年8月23日、元ロンドンブーツ1号2号の田村淳が自身のYouTubeチャンネルを更新。別荘のルームツアー動画を公開した。

【画像】一泊換算250万円超え！ 田村が購入した10日の所有権で約2,500万円の“超高級別荘”

淳が購入した別荘は、タイムシェアの別荘「NOT A HOTEL」。「NOT A HOTEL」とは年間10泊からライフスタイルに合わせた購入が可能な物件で、使用しない日はホテルとして貸出することもできるというもの。もちろん自身の資産として保有することになるため、売却や相続をすることもできる新しいタイプの別荘だ。淳は今回、群馬県みなかみ町にある物件を10泊のタイムシェアで購入したという。

今回アップされた動画「田村淳別荘のルームツアー」は、スタート早々に早速購入した物件を紹介。スマートフォンのアプリで玄関のドアを開けると、玄関にはスキーやスノーボードウェアを乾かせる乾燥ロッカーが付いている。1階には寝室が2つ。窓からは自然豊かな景色が見えたり、すべての家電をタブレットで一括管理できたり、贅沢な空間が広がっていた。さらに各寝室にシャワールームも完備。シャワールームもブラックでまとまっていて、洗練された雰囲気だ。

2階に上がると、広々としたリビングが登場。窓からは絶景が見えており、高い天井も相まって開放感は抜群。窓の外にはプールもある。その隣には、サウナ室が。すぐ近くにはシャワーもあるので、すぐに汗を洗い流すこともできる仕様だ。もちろん水風呂や外気浴用のチェアも設置してあり、サウナ好きにはたまらないはず。その後リビングにある薪ストーブやテレビモニター、キッチンを紹介してサウナと反対側に行くと、源泉かけ流しの温泉が。露天風呂のように外に出ることもできるという、あまりにも贅沢な空間だ。

「いい買い物をしましたね」とひと通りルームツアーをし終えると、プールを楽しんでいく淳。プール後サウナに入っていると、娘が近づいてきてかわいらしい会話を交わしていた。そして、水風呂と外気浴をしてすっかり整ったところで、動画を終えていた。

そんな同動画のコメント欄には「すべてが上質で素敵で癒やされそうすね」、「のんびりとした時間過ごせそう」、「同じ様なビジネスモデルでUMITOという会社と迷ってたので参考になりました」などのコメントが寄せられていた。淳は積極的にコメントへ返信をしており、「熊は出ないのかしら？」というコメントには「熊は怖いけど、最高に癒される場所です」、「何気にSwitch2置いてあるけど盗られないのか？」というコメントには「あれは俺が持っていったものなので大丈夫」など、視聴者とのコミュニケーションも楽しんでいる様子だった。

（文＝高橋梓）