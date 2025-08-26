これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。午後は、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆27日(水)これからの天気

昼過ぎまでは晴れるところが多いですが、上・中・下越では夕方～夜のはじめごろは局地的に雨や雷雨があるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。

降水確率は、湯沢町では夕方にかけて60%と高く、その他も30%～40%のやや高いところがあります。



◆27日(水)の予想最高気温

最高気温は、33～35℃の予想です。25日(月)と同じくらいか高いでしょう。

26日(火)も【熱中症警戒アラート】が発表されています。暑い時間帯の外出はなるべく避けて、屋内ではエアコンを適切に使ってお過ごしください。