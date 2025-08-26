現役中学2年生・MIUさん(13歳)が 史上最年少ラウンドガールとしてデビュー！WLD Vol.3

2025年8月19日(火)、後楽園ホールにて開催された「WLD Vol.3」に、現役中学2年生のMIUさん(13歳)が史上最年少ラウンドガールとして登場しました。

WLD Vol.3

2試合目・4試合目・セミファイナル(第6試合)に出演し、堂々とした姿と笑顔で観客を魅了しました。

■セミファイナルで藤原茜選手が圧巻のTKO勝利

この日のセミファイナルでは、世界再挑戦を狙う藤原茜選手が4回でTKO勝利を収め、会場は大きな歓声に包まれました。

ラウンドガールとして登場したMIUさんも、試合後のフォトセッションに参加し、華やかな舞台をさらに盛り上げました。

■中学生ならではのフレッシュさと堂々さ

史上最年少ラウンドガールとしてリングに立ったMIUさん。

観客席からは「若さと元気がすごく良かった」「会場の雰囲気が明るくなった」といった声も上がり、格闘技ファンに鮮烈な印象を残しました。

普段は学業に励みながら、部活のバレーボールやアイドル研究生としての日々のレッスンを両立。

さらにTikTokでは毎日投稿を続け、フォロワーとの交流も大切にしています。

「初めての経験で、とても緊張しましたが、会場のみなさんが温かく迎えてくださって嬉しかったです。

これからも学業も活動も全力で頑張ります！」(MIU)

■大会概要

大会名 ：WLD Vol.3[OPBF][日本女子]

日時 ：2025年8月19日(火)

会場 ：後楽園ホール(東京都文京区)

注目試合：・OPBF東洋太平洋Sフライ級王者・横山選手 初防衛戦(3-0)判定勝ち

・セミファイナル： 藤原茜選手 4R TKO勝利

藤原茜選手インタビュー

■プロフィール

名前 ： MIU

職業 ： 中学2年生

部活 ： バレーボール部

名前 ： びんびん

職業 ： 動画クリエイター

