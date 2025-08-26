【セリエA】ユヴェントス 2−0 パルマ（日本時間8月25日／ユヴェントス・スタジアム）

【映像】激昂で顔面を殴った瞬間

ユヴェントスのMFアンドレア・カンビアーゾがセリエAで今シーズン初の一発退場に。試合後に本人がSNSで謝罪したが、チーム内やメディア、ファンから様々な声が挙がっている。

日本時間8月25日のセリエA開幕節で、ユヴェントスはホームで日本代表GK・鈴木彩艶が所属するパルマと対戦。問題のシーンは、1−0でリードした83分のことだった。

左サイドにいたカンビアーゾは自陣右からのサイドチェンジのロングパスを受けようとした際、空中でマティアス・ローヴィクと接触。飛び上がった際に背中からアタックされるような形となり、着地直後にイタリア人MFは激昂。怒りのままに右手を振り上げ、相手の顔面を平手打ちするように殴りつけてしまったのだ。

これを見た主審は、カンビアーゾの元に走りながらすかさずレッドカードを提示。本人もすぐに我に返ったのか、抗議することもなくラインの外へ立ち去った。これが今シーズンのセリエAで最初の一発退場という不名誉なものとなったばかりか、暴力行為による退場処分のため、カンビアーゾは最低2試合の出場停止となる見込みだ。

このシーンは試合後のSNSでもファンがリアクション。「何やってるの？」「ふざけんなって」「無駄すぎるレッドカード」「アホみたいな退場してる」など擁護できないとするコメントが流れ、イタリアの地元メディア『Parma Live』も全選手で最低となる個人採点『4.5』とした上で「競り合いの場面での反応は全く意味がなかった。ユヴェントスのウィンガーにとって、とくにメリットのない試合だった」と酷評した。

一方で、試合後の記者会見でイゴール・トゥドール監督は「愚かな行為を犯し、罰金を科せられるだろう」としつつも、「彼は精神的に常に成長している選手だ。集中力があり、守備面での向上に意欲的です。私たちにとって大切な存在」と擁護した。

さらに試合後、本人もSNSを通して謝罪。「僕は暴力的な人間ではありません。今日はミスを犯してしまい、チームメイト、スタッフ、クラブ、そしてファンの皆様に謝罪したい。酷い行為であり、恥じています。今回のミスからも学び、より良い人間に成長していきます」と綴った。これに対してはファンも「またひとつ、彼は成長する」「次やらなければいいさ前を向こう」「切り替えよう」と温かい言葉をかけた。

なお、試合はカンビアーゾの退場からわずか1分後、自陣からのロングカウンターを成功させてFWドゥシャン・ヴラホヴィッチが追加点。ユヴェントスは2−0で開幕戦を白星で飾った。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

