¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¡Ä¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¡×Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤ÎÁª¤ó¤ÀÈþ¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤¬ÏÃÂê ÆÁÅç¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡È¤·¤¸¤é¿¥¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î26Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡Öµ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ÈËõÃã¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¤·¤¤¡ÄÆ£°æ²¦°Ì¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Û»Ò
¡¡ÆÁÅç»Ô¤ÎÎÁÄâ¡¦ÞÏ¿å±ñ¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè5¶É¡£¸áÁ°10»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬ÏÂ²Û»Ò¤ÈËõÃã¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æ£°æ²¦°Ì¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Íõ¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÍõ¤·¤¸¤é¡×¡£¡Ö¤·¤¸¤é¿¥¡×¤Ï¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÆÁÅç¸©¤ÎÌÚÌÊ¿¥Êª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤À¡£Íõ¿§¤Ë¤Ï¡¢ÍõÀ÷¤á¤Î¥¨¥¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èþ¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²Û»Ò¡×¡ÖåºÎï¡Á¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÎÃ¤·¤²¤ÊÏÂ²Û»Ò¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏÏÂ²Û»Ò¤ÈËõÃã¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¤âÃíÊ¸¡£ÏÂ²Û»Ò¤Ï¡ÈÌÄÌç¶â»þ¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö½é½©¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£ÌÄÌç¶â»þ¤ÏÆÁÅç¸©ÆÃ»º¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ç¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¿©´¶¤ÈÅüÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¼Â¤ê¤Î½©¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇöÎÐ¡¢Çò¿§¡¢ÌÄÌç¶â»þ¤Î²«¶â¿§¤¬ÁØ¤òÀ®¤¹Á¡ºÙ¤ÊÏÂ²Û»Ò¤Ç¡¢ËõÃã¤È¹¥ÁêÀ¤Î°ïÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
