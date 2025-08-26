25日、マクドナルドの「2025年 月見ファミリー発表イベント」が都内で行われ、俳優の宮崎あおい（39）と、お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）と池谷和志（44）が登壇した。

【映像】“今一番会いたい芸人”と一緒にネタをする宮崎あおい

イベントでは、ジョイマンがネタを披露する場面も。実は、宮崎が“今一番会いたい芸人”がジョイマンの2人とのことで、会えた喜びを述べた。

宮崎「すごく会いたかったです」

高木「うれしいキョンシー」

宮崎「うれしいキョンシー、初めて聞きました」

高木「新ネタなんですよ。普段使いにいいので、ぜひ使ってください」

宮崎「わかりました。使います」

ジョイマンが結成された最初のころからずっと好きだったという宮崎。ネタだけでなく、食レポについても大絶賛した。

高木「（ハンバーガーを食べ）本当にむちゃくちゃおいしいキョンシー」

宮崎「味とかもきちんと伝えてくださるのに面白くできるというのはすごいなと。やっぱりジョイマンさんだなと」

池谷「きょう辞めてもいいかも、芸人」

（『ABEMA Morning』より）

※宮崎あおいの「崎」は正式には「たつさき」