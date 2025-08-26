´ßÃ«Íö´Ý»á¡¢Éã¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤£÷¡×¡¡Æ±´ü¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö±£¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡×
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬£²£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î´ßÃ«Íö´Ý»á¤ÎÉã¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Íö´Ý»á¤ò¶ì¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤ÏÍö´Ý»á¤Ø¡Ö¿ÆÉã¤µ¤ó¤È¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Íö´Ý»á¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¤¬¡Ë¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÍö´Ý»á¤Ï¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤è¡×¡Ö´ßÃ«¡¢±£¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Íö´Ý»á¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö£Ó£Å£ÔÂâ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢´ßÃ«¤È»ûÏÆ¡Ê¹¯Ê¸¡Ë¤È¡£Æ±´ü¤À¤è¡¢²¶¤¿¤Á¡£¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈÄûÀµ¡É¤·¡¢Íö´Ý»á¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Î¡Öº£Æü¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡Ö´ßÃ«Íö´Ý¤¯¤ó¡£Éã¿Æ¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÎò»Ë¤òÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£¤³¤ì¤ËÍö´Ý»á¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ó£Å£ÔÂâ¤Ï´ßÃ«¡¢»ûÏÆ¡¢»³ÅÄ¹¬¿¤Î¥³¥ó¥È¥È¥ê¥ª¡££¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é£¹£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Å£ÔÂâ¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¥»¥Ã¥¿¥¤¡×¤ÈÆÉ¤à¡£