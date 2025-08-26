sumika『Vermillion′s』ツアーファイナルを完全収録したライブBlu-ray＆DVDリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

sumikaのライブBlu-ray＆DVD『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』が、10月22日にリリースされることが決定した。

■メンバーによるオーディオコメンタリーも収録！

本映像は、sumikaが2025年3月から全国33公演にわたり行ったツアー『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」』のファイナル公演である6月29日のさいたまスーパーアリーナ公演を全曲完全収録した作品。恒例のメンバーによるオーディオコメンタリーも収録されている。

初回生産限定盤のみ付属するDISC2には「Bonus Track Live Movie」を4曲、sumikaのライブサポートメンバーを迎えた「ゲストメンバー座談会」、ツアーの裏側を追った「Documentary」を収録。

封入特典には、全100ページの「ツアーフォトブック」、限定コンテンツが観られる「NFCタグ入り ギターピック型キーホルダー」、見る角度で絵柄が変わる「レンチキュラーキーホルダー」、シリアルナンバー入りの「レプリカバックステージパスステッカー」が付属。ファンクラブ会員のみ応募可能な、ツアー全公演で撮影した「道中記」宛名＆サイン入りチェキの応募シリアルも封入される。

■8月26日20時には、ライブ映像「ふっかつのじゅもん」をYouTubeにて特別公開！

そして、8月26日20時には、本作に収録されるライブ映像「ふっかつのじゅもん」がYouTubeにて特別公開。

また、購入特典も発表。早期予約特典などもあるので、早めにチェックしよう。収録内容を含め、詳しくはオフィシャルサイトまで。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』

