泡と温水が汚れに挑む。洗浄力・乾燥力・操作性において高い完成度を誇る【パナソニック】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
乾燥も、仕上がりも、電気代も。全部、満足の一歩先へ【パナソニック】の洗濯機がAmazonに登場!
パナソニックの洗濯機は、洗浄力・乾燥力・操作性のすべてにおいて高い完成度を誇るドラム式洗濯乾燥機だ。温水専用ヒーターで洗剤液を加熱し、酵素を活性化させることで、黄ばみやニオイの元まで繊維の奥からしっかり洗い流す。泡の浸透力との相乗効果によって、手洗いでは落としきれない頑固な汚れにもアプローチする。
乾燥方式には、世界初のヒートポンプをトップユニット構造で採用。風の通り道を最短化した設計により、大風量でも効率よく槽内へ風を送りこみ、スピード乾燥と省エネの両立を実現。洗い上がったタオルはふんわりと仕上がり、衣類はシワの少ない美しい仕立てになる。
洗剤の自動投入は業界初の「選べるタンク」を搭載し、洗濯用洗剤・柔軟剤・漂白剤の3種の薬剤から用途に応じて自動で投入。特に「汚れはがしコース」では、花王と共同開発した汚れ専用剤を用いて、予洗い不要で皮脂汚れまでしっかりと除去できる。スマホアプリとの連携により、外出先から運転状況を確認したり、洗濯終了時間を調整することも可能になり、ライフスタイルに寄り添う使いやすさも備える。
外観は継ぎ目や凹凸を極限まで排し、マットな質感とクリアウィンドウによる透明感が上質な存在感を際立たせる。機能も見た目も妥協しないこの一台は、日々の家事を快適に変える確かな選択となるだろう。
