三条市が国際協力機構JICAからガーナの“ホームタウン”の認定を受けたことに対し、「なぜ移民を受け入れるのか」など誤解に基づいた批判的な意見が市に殺到していることがわかりました。



三条市は、21日に開催されたアフリカ開発会議でガーナ共和国の“ホームタウン”に認定されました。これに対し、三条市の公式Xなどには「なぜ移民を受け入れるのか」「撤廃してほしい」などと批判が相次ぎ、8月26日までに4500件に上ることがわかりました。また、市役所にも電話が殺到し、通常業務が全くできていない状況になっているということです。



三条市は、「移住移民の受け入れを要請した事実はない」として、あくまで国際交流の一環であると説明しています。今後、三条市の地域おこし協力隊がガーナで活動したり、ガーナ政府が農業視察に来たりするなど交流を深めていくということです。