日経225先物：26日正午＝480円安、4万2290円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比480円安の4万2290円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2354.53円に対しては64.53円安。出来高は2万1318枚となっている。
TOPIX先物期近は3071.5ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比3.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42290 -480 21318
日経225mini 42290 -490 293439
TOPIX先物 3071.5 -31.5 30544
JPX日経400先物 27595 -280 2280
グロース指数先物 783 -3 1769
東証REIT指数先物 1913.5 -1 193
株探ニュース
TOPIX先物期近は3071.5ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比3.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42290 -480 21318
日経225mini 42290 -490 293439
TOPIX先物 3071.5 -31.5 30544
JPX日経400先物 27595 -280 2280
グロース指数先物 783 -3 1769
東証REIT指数先物 1913.5 -1 193
株探ニュース