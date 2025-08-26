　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比480円安の4万2290円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2354.53円に対しては64.53円安。出来高は2万1318枚となっている。

　TOPIX先物期近は3071.5ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比3.52ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42290　　　　　-480　　　 21318
日経225mini 　　　　　　 42290　　　　　-490　　　293439
TOPIX先物 　　　　　　　3071.5　　　　 -31.5　　　 30544
JPX日経400先物　　　　　 27595　　　　　-280　　　　2280
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　-3　　　　1769
東証REIT指数先物　　　　1913.5　　　　　　-1　　　　 193

株探ニュース