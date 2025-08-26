サムスンが2025年後半に発売すると見られる三つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」について、同社の最新UI「One UI 8」から新たな情報が明らかになりました。

注目は「3つのアプリを横並びで同時実行できる」機能です。

↑起動中のアプリを3つも同時に表示する？

現行のOne UIでは、Galaxy Z Fold7などの大型ディスプレイ端末で複数アプリの同時表示が可能です。

しかしその仕組みは、1つのアプリが画面の上または下で全幅表示され、残りのスペースに2つのアプリが横並びで表示される方式。

一方、One UI 8ではTriFoldのメインディスプレイにおいて、3つのアプリを横並びに配置できる新しいマルチタスク機能が導入される見込みです。

また、TriFoldでは外側ディスプレイのホーム画面が、展開時に「横2ページ分」のレイアウトに変換されるとされています。

これは Galaxy Z Fold7と同様の仕様。横3ページ分をそのまま表示すると広すぎるため、バランスを取った2ページ構成を採用しているようです。

さらに、One UI 8のアニメーションからは、メインディスプレイのおおよそのアスペクト比も推測できるとされています。

そのほかにも、TriFoldは、展開時のディスプレイサイズがおよそ10インチ、チップセットはSnapdragon 8 Eliteを搭載し、カメラ構成はGalaxy Z Fold7（メイン200MP・超広角12MP・望遠10MP）と同等になると予想されています。

まだ不明点は多いものの、TriFoldの続報が待たれます。

Source: SammyGuru

via: 9to5Google

