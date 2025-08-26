山で鍛えたタフネス性をタウンでも。軽くて強いマムートの新バックパック＆ウエア

ビジネスとプライベートの間に境目をつくらず、あらゆる場面を自分らしくしなやかに楽しむ… そんな今の時代の生き方にぴったりなコレクションが、マムートから登場です。

160年以上にわたってアルピニズムに寄り添い、革新的なプロダクトを生み出してきたマムートがこの秋冬提案するのは、日常と山をシームレスにつなぐ「From Work to Climb」コレクション。新登場のバックパック「アルト」シリーズや都会的に着こなせるアパレルなど、オンオフを問わずアクティブな毎日をサポートしてくれるアイテムがずらりと揃います。

まずコレクションの核となる新作「アルト」シリーズからご紹介。こちらは、過酷な高山登山向けに作ったバックパックの製作技術をタウンでのデイリーユース向けモデルに応用、抜群の軽さと卓越した耐久性を兼ね備えたバックパックです。

▲「アルト 22」

耐水性に優れたリップストップ生地を採用し、さらに100％リサイクル素材を用いるなど、アウトドアらしいタフネス性を備えながらも環境にも配慮。洗練されたヨーロピアンデザインにもマムートらしさが光ります。



サイズは18L、22L、28L、34Lの4種類で、最も小さな18Lモデル「アルト 18」（1万6500円）では内部へのアクセス容易な3wayファスナーを採用。最大容量の34Lモデル「アルト 34」（2万2000円）では荷物が増えてもフレキシブルに対応できるロールトップ仕様。「アルト 28」（1万9800円）、「アルト 22」（1万7600円）は通勤などデイリーユースにちょうどいいサイズ感、特に22Lモデルは両サイドにボトルホルダーを装備するなど、実用性に優れたディテールも魅力です。

▲「セオン・トランスポーター25」

また同コレクションには、マムートの人気モデル「セオン・トランスポーター25」（2万5300円）もラインアップされています。気室内部をノートPCやタブレット、書類などを入れるための “ワークセクション”と、スポーツギアを入れるための"クライミングセクション"に分けた独自の構造で、ビジネスシーンとアウトドアシーンを軽やかに行き来できます。

ショルダーストラップには長時間背負っても疲れにくいよう登山用のEVAパッドを配置、背面素材には目の詰まった生地を使用することでスーツやジャケットなどとの摩擦を抑えるなど、こちらもきめ細かな配慮が行き届きます。

▲「ユーティリティ コーチ ジャケット AF」

さらにアパレルからは注目の2アイテムをピックアップ。「ユーティリティ コーチ ジャケット AF」（2万8600円）は、防風性と耐水性を備えた90デニールの生地に、シルクのようになめらかなライニングを合わせた一着です。タウンでもおしゃれに着こなせる洗練されたシルエットながら、ジッパー付きポケットを内外に備えるなど高い実用性を備えた、秋冬シーズンの万能アウター。

▲「マムート エクスプローラー キャンバス パンツ AF」

また「マムート エクスプローラー キャンバス パンツ AF」（価格未定）は、厚みと重さのあるオーガニックコットンのキャンバス地をメイン生地に採用、カジュアルな集まりからボルダリングまでマルチに使えるアウトドアパンツ。内股のガゼットが脚さばきのよさを提供、アクティブな場面でも快適な動きをサポートします。こちらも豊富なポケットを備えており収納性抜群、ドローストリングでウエストのフィット感を調整できるなど機能性の良さも魅力です。

単なるアウトドアギアの域を超えて、日常生活とフィールドをつなぐ架け橋として提案される新コレクション。オンタイムの延長線上にあるオフタイムを、より快適に、自分らしく過ごしたいあなたにおすすめです。

