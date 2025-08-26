『スシローの赤しゃり×天然魚』開催、「天然赤えび2貫」が税込120円〜

スシローは、8月27日から9月7日までの間、『スシローの赤しゃり×天然魚』を全国の店舗で開催する。全ネタを赤酢仕上げの赤しゃりで提供し、赤しゃりと相性の良い「天然魚」を販売するというもの。

なお、「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽･スシロー」では取り扱わない。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。

〈全ネタを赤酢仕上げの赤しゃりで提供〉

スシローの赤しゃりは、こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に、砂糖と北海道産のてんさい糖を加えている。風味豊かな酸味と甘みが程よく調和し、ネタのうまさを引き立てるという。

スシローの赤しゃり

フェアメニューのラインアップは以下の通り。いずれも税込価格、店舗によって価格が異なる。

◆「天然赤えび2貫」120円〜

販売予定総数:169万食、完売次第終了

『スシローの赤しゃり×天然魚』の目玉商品。ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩でうまみを引き出した赤えびを使った。

スシロー「天然赤えび2貫」

◆「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」360円〜

販売予定総数:16万食、完売次第終了

天然本鮪ねぎとろのとろける脂と濃いうまみ、塩こんぶのほどよい塩味とうまみに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせた。

スシロー「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」

◆「青森産 金目鯛の炙り」280円〜

販売予定総数:43万食、完売次第終了

高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂のうまみと甘みを際立てた。

スシロー「青森産 金目鯛の炙り」

◆「九州産そでいか」180円〜

販売予定総数:82万食、完売次第終了

柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめる。

スシロー「九州産そでいか」

◆「天然真あじ」180円〜

通常販売商品。

スシロー「天然真あじ」