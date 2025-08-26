『スシローの赤しゃり×天然魚』開催、「天然赤えび2貫」が税込120円〜
スシローは、8月27日から9月7日までの間、『スシローの赤しゃり×天然魚』を全国の店舗で開催する。全ネタを赤酢仕上げの赤しゃりで提供し、赤しゃりと相性の良い「天然魚」を販売するというもの。
なお、「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽･スシロー」では取り扱わない。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。〈全ネタを赤酢仕上げの赤しゃりで提供〉
スシローの赤しゃりは、こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に、砂糖と北海道産のてんさい糖を加えている。風味豊かな酸味と甘みが程よく調和し、ネタのうまさを引き立てるという。
スシローの赤しゃり
フェアメニューのラインアップは以下の通り。いずれも税込価格、店舗によって価格が異なる。
◆「天然赤えび2貫」120円〜
販売予定総数:169万食、完売次第終了
『スシローの赤しゃり×天然魚』の目玉商品。ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩でうまみを引き出した赤えびを使った。
スシロー「天然赤えび2貫」
◆「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」360円〜
販売予定総数:16万食、完売次第終了
天然本鮪ねぎとろのとろける脂と濃いうまみ、塩こんぶのほどよい塩味とうまみに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせた。
スシロー「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」
◆「青森産 金目鯛の炙り」280円〜
販売予定総数:43万食、完売次第終了
高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂のうまみと甘みを際立てた。
スシロー「青森産 金目鯛の炙り」
◆「九州産そでいか」180円〜
販売予定総数:82万食、完売次第終了
柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめる。
スシロー「九州産そでいか」
◆「天然真あじ」180円〜
通常販売商品。
スシロー「天然真あじ」