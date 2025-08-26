回転すしチェーン「スシロー」の期間限定フェアとして「スシローの赤しゃり×天然魚」を開催！

長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりが、「天然赤えび」など全ネタで楽しめます☆

スシローの赤しゃり×天然魚

開催日：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）

開催店舗：全国のスシロー

「スシロー」にて、全ネタを長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりで提供する「スシローの赤しゃり×天然魚」を期間限定で開催！

ネタの旨さを引き立てる赤しゃりと相性抜群の「天然魚」が期間限定で楽しめます☆

天然赤えび2貫

価格：120円（税込）〜

販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）

販売予定総数：169万食

「天然魚」をはじめとする全ネタを赤しゃりで楽しめる「スシローの赤しゃり×天然魚」

その中でも目玉となるのは「天然赤えび2貫」です。

ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩で旨みを引き出された赤えびが税込み120円より堪能できます☆

※販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻

価格：360円（税込）〜

販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）

販売予定総数：16万食

こだわりの素材を味わう贅沢手巻に新メニュー「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」が登場！

天然本鮪ねぎとろの口の中でとろける脂と濃い旨み、塩こんぶのほどよい塩味と旨みに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせています。

※販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

青森産 金目鯛の炙り

価格：280円（税込）〜

販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）

販売予定総数：43万食

高級魚としても知られる金目鯛。

「青森産 金目鯛の炙り」は、皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みが際立ちます。

※販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

九州産そでいか

価格：180円（税込）〜

販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）

販売予定総数：82万食

「九州産そでいか」も期間限定で登場。

柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめます。

※但し販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

天然真あじ

価格：180円（税込）〜

通常販売メニューの「天然真あじ」もおすすめ！

天然魚をはじめとする全ネタが、ネタの旨さを引き立てる赤しゃりで提供されます。。

※通常販売商品です

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます。

「スシローの赤しゃり」について

こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に砂糖と、北海道産のてんさい糖※を加えた「スシローの赤しゃり」

さらにまろやかに、酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てます。

※てんさい糖は砂糖の約30％を使用

期間限定で楽しめる、「赤しゃり」を使用したネタのおいしさを引き立てるお寿司！

「スシローの赤しゃり×天然魚」は、2025年8月27日（水）から9月7日（日）まで、全国のスシローにて開催です。

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

