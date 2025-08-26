¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¤Ç¸í¾ðÊó³È»¶¡¡4¼«¼£ÂÎ¤Ë¶ì¾ð»¦Åþ¡¡ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë¤Ï1000°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
JICA¡á¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤¬¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¡¢²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢JICA¤ÏÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ê¤É¹ñÆâ4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¸å²¡¤·¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¸½ÃÏÀ¯ÉÜ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ä½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤¬È¯µë¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢JICA¤È³°Ì³¾Ê¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000·ï°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
