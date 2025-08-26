無償で1ライセンス提供するキャンペーン実施！アクセル「OnTime Rooms」

アクセルは、OnTime Group Calendarの有効なメンテナンスサービスを利用の全ての利用者に、OnTimeソリューションファミリー「OnTime Rooms」1ライセンスを1年間のメンテナンス付きで提供するキャンペーンを2025年9月1日から12月31日まで実施。

アクセル「OnTime Rooms」

キャンペーン期間中に新規にOnTime Group Calendarを契約の方も対象となります。

■「OnTime Rooms」について

「OnTime Rooms」は、OnTimeが提供する会議室デジタルサイネージソリューションです。

会議室前ドアのデジタルサイン、開催中会議一覧や会議室利用状況等を表示できる会議室サイネージ等を提供します。

OnTime Group Calendar for DominoとOnTime Group Calendar for Microsoftのいずれかと連携して動作します。

OnTime RoomsサーバーはOnTime Group Calendarとは独立動作し、同一サーバー上でもスタンドアロンサーバー上でも実行できます。

ライセンスは同期連携する会議室の数でカウントし、OnTime Rooms端末はライセンス数に依存せず設置可能です。

例えば、会議室デジタルサインはドア前と室内に設置し、利用中の会議室一覧を表示するサイネージはフロア各所に幾つでも設置可能です。

■キャンペーンについて

1. キャンペーン期間

2025年9月1日から2025年12月31日まで

2. キャンペーン対象

上記期間中にOnTime Group Calendarのメンテナンスサービスを契約中の全てのお客様

既にOnTime Roomsを利用のお客様も含みます

3. キャンペーン内容

メンテナンスサービス契約毎にOnTime Roomsを1ライセンスと12ヶ月のメンテナンスサービスをセットで無償提供。

また導入設定作業も無償でオンラインサポートします。

4. キャンペーン申込方法

利用のメンテナンスサポート窓口にご連絡ください。

窓口が不明な場合はshop@ontimesuite.jpまでメールにてご連絡ください。

5. 注意事項

利用期間中、機能向上などについてご質問や意見をいただく場合があるのでご了承願います。

1年後に継続して利用になる場合はメンテナンスサービスを更新いただく必要があります。

■「OnTime Group Calendar」について

「OnTime Group Calendar」は、日本企業において高く評価されているグループスケジュール管理ソフトウェアです。

複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などをグラフィカルな画面で高速に操作できる機能を提供します。

対応製品として、Microsoft ExchangeおよびMicrosoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」と、HCL Notes/DominoおよびVerseに対応する「OnTime for Domino」の2つのラインアップがあります。

さらに、モバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前デジタルサイネージ「OnTime Rooms」など、各種オプション製品も充実しています。

開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社を置くIntraVision社が担当しており、10カ国語に対応しています。

日本国内では32万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に80万ライセンス以上を販売しています。

■「OnTime Group Calendar for Microsoft」について

「OnTime Group Calendar for Microsoft」は、Microsoft 365およびExchangeのスケジュールデータを利用し、空き時間や予定をグラフィカルに表示することができるグループスケジュールソリューションです。

大規模ユーザー環境でも高速に動作し、ブラウザだけでなく各種スマートフォン、Microsoft Teams、Microsoft Outlook内での利用も可能です。

また、複数のMicrosoft 365テナントやオンプレExchangeのスケジュールデータをマルチテナント接続できる、世界でも数少ないエンタープライズ製品です。

■「OnTime Group Calendar for Domino」について

「OnTime Group Calendar for Domino」は、HCLがサポートする全てのバージョンのHCL Dominoで動作する、世界でも数少ないエンタープライズグループカレンダーです。

ユーザーの要望に応じて、HCL Dominoの会議作成時にMicrosoft Teams、Zoom、Webexの各オンライン会議を同時に作成する機能など、新機能を継続的に実装しています。

さらに、HCL Notes/Domino、HCL VerseとMicrosoft Exchange、Microsoft 365にシームレスに接続し、2つのカレンダー基盤を統合したハイブリッド環境でも利用可能です。

クライアントはHCL Notes、HCL Verse、各種ブラウザ、スマートフォンなどで利用できます。

