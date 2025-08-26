Cocomi、膝上ミニで美脚スラリ ブラックコーデに「スタイル良すぎ」「オーラすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】フルート奏者のCocomiが25日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Cocomi、美脚際立つミニ丈私服
Cocomiは「ブラックコーデした日の別ショットです」とつづり、「全身コーデを載せときます」と全身ショットを公開。「厚底大大大好きです」と、自身のファッションの好みも明かした。写真には、黒いタンクトップとミニ丈のボトムス、厚底ブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「オーラすごい」「脚が綺麗で羨ましい」「厚底も似合ってる」「透明感」「可愛くて綺麗」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
