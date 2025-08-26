平野紫耀の弟・莉玖、初主演映画降板を発表 事務所に一切説明なく「別の方が主演を務めることになっていた」
【モデルプレス＝2025/08/26】平野紫耀の弟でアーティスト・ブランドオーナーの平野莉玖が、主演を務める予定だった映画『センティエントゲーム』を降板することがわかった。8月26日、公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。「本作品については、撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました」と説明し、「そのような中、当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました」と経緯を明かした。
続けて「撮影には一部参加いたしましたが、その後は別の方による撮影が進められていると聞いております。このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました」とコメント。「本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、また関係者の皆様に、このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます」とし、「今後とも、より良い作品をお届けできるよう努力を続けてまいりますので、引き続き温かいご支援を賜れますと幸いです」と伝えている。
2025年春に公開予定だった本作は、囲碁界を中心とした権力・勢力争い、旧世代・新世代、そして新人種（AIヒューマン）、海外侵略など様々な思いを背負ったキャラクターが対局（ゲーム）するファンタジーエンターテイメント。莉玖は映画初出演で、ヒロインは搗宮姫奈が務めることが発表されていた。（modelpress編集部）
映画『センティエントゲーム』降板に関するご報告
平素より応援いただいている皆様、関係各位に心より感謝申し上げます。
この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします。
本作品については、撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。
スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました。
そのような中、当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました。
撮影には一部参加いたしましたが、その後は別の方による撮影が進められていると聞いております。このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました。
本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、また関係者の皆様に、このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも、より良い作品をお届けできるよう努力を続けてまいりますので、引き続き温かいご支援を賜れますと幸いです。
2025年8月25日
株式会社R・EMBLEM
