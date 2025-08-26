BTS・V、ドジャース始球式で豪快な左腕ピッチング！完璧投球にファン騒然「本番に強すぎ」「こっちが緊張した」

BTS・Vが始球式で豪快なピッチングを見せた。

【写真】Vと大谷翔平、伝説の2SHOT

Vは8月26日（日本時間）、ドジャー・スタジアムで行われているロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの試合に先立ち、始球式を務めた。

試合前には大谷翔平と記念写真撮影も行ったV。始球式ではドジャースのキャップ、背番号7と「V」の背ネームが書かれたユニホームにデニムを合わせたコーディネートで、会場の歓声に包まれるなかピッチャーマウンドの手前に立った。

捕手役には山本由伸が登場。Vは投球直前に笑顔で山本に挨拶したかと思えば、すぐに真剣な表情でピッチング動作に入り、豪快に左腕を振り抜いた。

Vの完璧なストライク投球は山本のミットに鋭く突き刺さり、場内はさらに熱狂。Vと山本は笑顔でハグを交わし、記念写真撮影を行った。

そして最後、Vは試合開始の掛け声となる「It's time for Dodger baseball！」を力強く叫び、グラウンドを後にしていた。

Vの投球には、SNS上で「テテカッコ良かった」「めっちゃイイ球投げたね」「ナイスピッチング！」「こっちが緊張した」「本番に強すぎ」「この舞台で決めてくるテヒョンすごい」などの絶賛が寄せられている。

（写真提供＝AP／アフロ）V

なお、Vが所属するBTSは現在、来春の完全体カムバックを目標にアメリカでアルバム制作を進めている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。