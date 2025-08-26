三菱と日産、ふたつの説得

三菱自動車工業（以下三菱）は『デリカミニ』をフルモデルチェンジすると発表。初代は2022年にeKクロススペースのマイナーチェンジとして登場したため、開発においては様々な制約があったが、新型ではかなりやりたいことができたという。開発責任者に詳しく聞いた。

初代から継続して開発を担当する三菱の藤井康輔さんは、新型でこだわりたいことがふたつあった。



フルモデルチェンジを果たした2代目となった、三菱デリカミニ。 三菱自動車工業

「内装をデリカミニ専用にしたかったんです。先代の外観はデリカミニでしたが、内装はシート生地などは変えたものの、それ以外は兄弟車と変わりませんでした。それから、『三菱』、『四駆』、『デリカ』となると、やはり走行モードをダイヤルで触りたいでしょう」

しかしその一方で、日産と三菱の合弁会社である『NMKV』のマネージメントにより日産ルークスなどと共同開発されることから、各部の共用化が求められる。そこで藤井さんは思いを遂げるために、『ふたつの説得』を行った。ひとつは社内に対して投資を求めること。もうひとつは日産に理解を求めることだ。

「三菱らしいクルマをちゃんと作ろう、これぞ三菱という商品じゃないとダメだというマインドが経営トップから降りてきていました。そこで、三菱の味を出すために多少お金はかかっても、こだわるところはこだわろうと話しました」

日産には、実際に三菱のテストコースを走ってもらったという。

「こういうところで我々は評価をしていることなどを体験してもらい、コミュニケーションをとっていきました」。その結果、インストのグリップ形状やダイヤル形状のドライブモードセレクターといった独自のインパネまわりや、悪路を含めた走行性能を実現したのだ。

足まわりに関しては、カヤバのショックアブソーバー『KYBプロスムース』を採用した。

「軽スーパーハイトワゴンですから、そのままだとふらつくんです。そこでサスペンションだけでなく他のところの剛性を上げ、ブッシュ位置変更などによりうまく力を逃がしています。また、ベアリングの材質変更などでうまくコーディネートしました」

その結果として、デリカミニらしい走行性能を実現したそうだ。

キープコンセプトのデザイン

藤井さんは先代デリカミニの強みをこう分析している。

「クルマとしてのキャラクターの強さ。それとお客様の情緒的な価値観、自分は人とは違いオフロードにも行けるクルマに乗っているという満足感の高さです」



開発責任者である三菱商品戦略本部チーフ・プロダクト・スペシャリストの藤井康輔さん。 内田俊一

新型ではそれを生かすべく、ウイークポイントとして声があがっていた、内装がきょうだい車と同じで残念、シートがフラットにならない、USBケーブルを追加して欲しい、ひとつしかないシートバックテーブルを左右に追加して欲しいという部分に対応。しかし要望にあった、先代で27Ｌだった燃料タンクの拡大はできなかったという。

軽自動車は通常この程度の容量だが、デリカミニユーザーは、「結構アクティブに使われる方が多く、遠出もするんです。しかし今回は拡大分のスペースをつくることができず断念しました」と悔しそうに語った。

そして新型で藤井さんが強調したいのは、デザイン性だという。「これぞデリカミニという外装と、こだわった内装を一番お客様にアピールしたいんです」。

「今のとにかくカッコ可愛くて愛くるしい表情。それと一番のシンボルになっている半円形のシグネチャーランプは踏襲しないといけません。三菱らしいクルマとして、特にデリカのネーミングを冠していますから、デリカらしさをお客様に感じていただけるクルマにしたい。基本的にはそのふたつを守ってほしい、キープコンセプトだとデザイン部に伝えました」

また大きく変えると、「『デリ丸。』も変えなくちゃいけなくなります（笑）」。

デリカらしさとは何か？

では、藤井さんのいう『デリカらしさ』とは何か。

「デリカで一番大事にしてるコンセプトです。形や四駆性能は商品としてそういうところはあるのですが、お客様目線では、大切な家族や仲間と楽しい時間、大事な時間を過ごせる空間です。そのためによりアクティブな活動ができるような仕様にしたり、それを裏付ける安心感のあるタフな外観にしたり、広い室内空間を確保したりしています」



デリカの名前を冠するからには、デリカミニにも『らしさ』が求められる。 平井大介

しかし、「デリカミニもデリカの名前を冠する限りは、そこにこだわっていきたいのですが、軽自動車にそのまま持ってくるとオーバースペックですから、ちょうどいいバランスでいかに入れ込むか」がポイントとなった。

「例えばオフロードを走っていても乗り心地が悪いと、皆さん楽しく時間を過ごせないですよね。車内で家族と会話する時間も大事にしたかったですし、そういうところはデリカミニでもこだわっています」

初代デリカミニの購入ユーザーは、『デリカミニだから』という指名買いが多いそう。その独自のポジションを2年で築き上げたのは、まさに企画やマーケティングの成功事例といえる。だからこそ2代目デリカミニはごまかしがきかないが、単なる派生に留まらない仕上がりを期待してもよさそうだ。