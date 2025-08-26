サンローランのアイコン「イカール」から新作「イカリーノ」を発表。イカロスの神話を継承する新たな翼
サンローランは2025年冬コレクションより、アイコンシリーズ「イカール」に新作「イカリーノ」を加えました。2022年の登場以来、圧倒的な存在感でメゾンのビッグバッグを象徴してきた「イカール」。その名は、太陽に近づきすぎた翼の神話イカロスに由来しており、大胆さと自立したアティチュードを象徴してきました。そのシリーズから生まれた「イカリーノ」は、よりコンパクトなスケールに神話的な美学を凝縮した存在として登場します。
Courtesy of SAINT LAURENT
「イカリーノ」は、アニョー・リュクスレザーやスエード・サテンといった上質な素材に、メゾンを象徴するフラットロサンジュキルティングを施し、クラシックかつ洗練された表情を見せています。フロントには、ジュエリーのように繊細なカーブを描くカサンドラロゴが配され、その輝きはイカロスの翼を焼いた太陽を想起させます。小ぶりながらジップクロージャーや金のライニングを備え、優美さと実用性を兼ね備えたバッグとして完成されています。
イカリーノ（ブラック）/Courtesy of SAINT LAURENT
イカリーノ（キャメル）/Courtesy of SAINT LAURENT
また、同時に発表された「イカール ショッピング」は、従来モデルよりコンパクトながらPCやノートを収納できる容量を持ち、日常から小旅行まで幅広く対応します。サンローランが掲げてきた「実用性を超えたエレガンス」が、ここでも見事に体現されています。
イカール ショッピング/Courtesy of SAINT LAURENT
すでに水原希子やBLACKPINKのロゼ、モデルのアンニャ・ルービックら、サンローランと深い縁を持つセレブリティが愛用していることも、このシリーズのアイコン性を裏づけています。単なるバッグではなく、メゾンの精神を携える翼として、「イカリーノ」は冬のワードローブに新たな物語を刻んでいくのです。
Anja Rubik/Courtesy of SAINT LAURENT
水原希子/Courtesy of SAINT LAURENT
ROSÉ（BLACKPINK）/Courtesy of SAINT LAURENT
CHAEYOUNG（TWICE ）/Courtesy of SAINT LAURENT
【商品情報】
イカリーノ
素材：アニョー・リュクス・マトラッセ（ブラック）、スエード・サテン（キャラメルコニャック）
カラー：ブラック、キャラメルコニャック
サイズ：W22 × H16 × D7.5 cm
金額：44万5,500円 (税込)
イカールショッピング
素材：アニョー・リュクス・マトラッセ
カラー：ブラック
サイズ：W31 × H28× D14 cm
金額：67万1,000円 (税込)
#サンローラン #YSL #Saintlaurent #YvesSaintlaurent
#ICARINO
お問い合わせ：
サンローラン クライアントサービス
TEL 0120-95-2746
https://www.ysl.com/ja-jp
