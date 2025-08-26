メルカリ、「胎児のエコー写真」出品禁止を発表「不適切と判断」
メルカリは25日、公式サイトやSNSにて、「胎児のエコー写真」の出品を禁止すると発表した。
【画像】胎児のエコー写真、メルカリの「禁止」説明
発表で「胎児のエコー写真およびそれに類するものの出品・販売については、メルカリおよびメルカリShopsで定める禁止出品物『不適切と判断されるもの』に該当するため」と説明。9月1日より削除対象となる。
なお、「メルカリShops」で不適切と判断されるものについては、9月1日以降、該当の商品を事務局で確認した場合は順次削除すると報告。「該当商品を出品、販売されている場合は、必ず商品の取り下げをしていただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
【画像】胎児のエコー写真、メルカリの「禁止」説明
発表で「胎児のエコー写真およびそれに類するものの出品・販売については、メルカリおよびメルカリShopsで定める禁止出品物『不適切と判断されるもの』に該当するため」と説明。9月1日より削除対象となる。
なお、「メルカリShops」で不適切と判断されるものについては、9月1日以降、該当の商品を事務局で確認した場合は順次削除すると報告。「該当商品を出品、販売されている場合は、必ず商品の取り下げをしていただきますようお願いいたします」と呼びかけた。