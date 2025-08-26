ものまね芸人・みかん、息子“顔出し” 沖縄で人生初パラセーリング「おっきくなりましたね！」「すっかりお兄ちゃん」
松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（41）が、26日までに、自身のインスタグラムを更新。家族旅行での沖縄パラセーリング体験を公開した。
【写真】「大きくなりましたね！」息子の顔出しショットを公開したみかん
投稿では「人生初のパラセーリング 息子と一緒に。次からは横に乗ってくれないかもと思うとこの動画も貴重だわ」とつづり、息子との笑顔ショットを披露。空からの絶景を楽しむ様子を届けた。
体験したのは「糸満フィッシャリーナ」で、「相席がないので待ち時間もなく、友達や家族でプライベート感で楽しめる」「那覇空港からも20分なので到着後でも出発前でもプランに組みやすい」と魅力を紹介。「濡らさないようにしてくれるので水着じゃなくてもOK」と安心感も伝えた。
一方で「娘は怖くて出来なかったので、またリベンジに行こうと思います」と次の旅行への意欲もコメント。ハッシュタグには「#パラセーリング」「#沖縄」「#綺麗な海」などを添えており、フォロワーからは「親子でベストショット 楽しい夏休み」「るまくん、めっちゃおっきくなりましたね！すっかりめっきりお兄ちゃんやん」といった声が寄せられている。
みかんは2011年に一般男性と結婚し、同年に第1子長男を出産。2019年10月に第2子となる長女が誕生した。
