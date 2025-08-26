フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が26日、キャスターを務める同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演し、結婚を生報告した。

番組冒頭、メインキャスターの伊藤利尋アナ（53）から「暑い日が続いていますが、今日はホットな話が」と発表があり、藤本アナに向かって「ご結婚おめでとうございます」と祝福した。

藤本アナは「お気持ちは？」と問われ、「私事でありがとうございます。改めて、仕事を頑張っていきたいと思っております」と気持ちを新たにした。また、伊藤アナから「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞かれると、「そうですね、はい」と笑顔でうなずき、夫は医師だと明かした。

最後に伊藤アナから「お気持ちは？」と問われ、「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感が湧いてきました」と答え、出演者全員から「おめでとうございます」の大合唱に、笑みを浮かべた。

藤本アナは福岡県出身。19年3月に東京大医学部を卒業し、同年にフジテレビ入社。現在の担当番組は「Mr．サンデー」、「めざましテレビ」、「さんまのお笑い向上委員会」など。