発表会場は涼しいスカンジナビアの雰囲気に？

8月も下旬に入ったというのに、4日連続の猛暑日となった8月21日、東京都港区のボルボスタジオ東京で、『ボルボEX30クロスカントリー』のプレス発表会が開催された。

【画像】最も小さなボルボ、EX30にBEV初の『クロスカントリー』登場！ 全96枚

外は暑いが、会場内はエアコンが効いて快適。しかも開演前のメインスクリーンには北欧スカンジナビア（おそらくはスウェーデン）の冬景色なども映し出され、涼しい雰囲気を増幅していた。



8月21日、ボルボスタジオ東京で『ボルボEX30クロスカントリー』のプレス発表会が開催。 篠原政明

オープニングムービーののち、ステージに登場したのはルーフキャリアやオールテレインタイヤなどのオプションを装着したEX30クロスカントリー。助手席から降り立ったボルボ・カー・ジャパンの不動奈緒美代表取締役社長は、ステージのイメージに合わせて冬のアドベンチャーライフを意識したスタイルで登場した。

ボルボにおけるクロスカントリーモデルは、1997年に発売された初代『V70XC』から始まった。当時ベストセラーだったV70をベースに、ステーションワゴンの実用性とSUVのような走破性を兼ね備えたクロスオーバーモデルとして世界的に人気を集め、ボルボのラインナップにおける新たなバリエーションとなった。その現在形が、『V60クロスカントリー』となる。

スカンジナビアの厳しい気候に対応するクルマとして誕生したクロスカントリー（XC）モデルは、まさにボルボの故郷であるスウェーデンの風土が生み出したモデルであるといえる。そんなクロスカントリーの最新モデルとして、ボルボで最も小さな、しかも電気自動車のEX30シリーズに加わったのが、このEX30クロスカントリーだ。

最小モデルでも安全&快適装備は変わらない

EX30クロスカントリーは、フロントマスクやテールゲートなどをダークカラー仕上げとし、バンパーにはスウェーデンでいちばん高いケブネカイセ山の緯度と経度を入れた地形図をモチーフにしたアートワークを入れ、厚みのあるバンパーやホイールアーチがアウトドアテイストを高めている。リアバンパーとCピラーには初代から変わらない『CROSS COUNTRY』のロゴが入る。

インテリアは基本的にEX30と変わらない、スカンジナビアのミニマリズムを表現し、ダッシュボード中央に14.3インチのモニターのみを配したシンプルなものだ。ドアからスピーカーを廃しダッシュボードにサウンドバーを設置するなど、サステナビリティと機能美を両立している。シート地にはリサイクル素材やバイオ素材をブレンドし、EX30クロスカントリー専用のカラーコーディネーションも取り入れている。



ボルボ・カー・ジャパンの不動奈緒美社長は、冬のアドベンチャーライフを意識したスタイルで登場。 篠原政明

パワートレインは前後に2モーターを搭載する4WDでシステムで、最高出力は428psを発生。しかも航続距離（WLTCモード）は500kmあり、日本の一般乗用車の1ヵ月平均走行距離（自工会調べ）は370〜400kmだから、十分な航続距離といえるだろう。専用大径ホイールや19インチタイヤの採用で、最低地上高はEX30より20mm上げた195mmとして悪路走破性を高めている。

そしてボルボに期待される安全性能に関しては、最先端のものを採用している。さらにインフォテインメントシステムには他のボルボ車と同様にグーグルを採用し、さまざまなアプリに対応する。

EX30シリーズのバリエーションを拡大

今回の発表会では、EX30クロスカントリーのお披露目だけではなく、シリーズのバリエーション拡大も発表された。

まず、EX30シリーズのエントリーモデルとして、LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーを搭載した『EX30プラス・シングルモーター』を設定。航続距離（WLTCモード）はシティコミューターとして十分な390kmで、車両価格はボルボ車で最も安い、500万円を切る479万円。



エントリーモデルとして、LFPバッテリーを搭載した『EX30プラス・シングルモーター』を設定。 篠原政明

より長い航続距離を求めるユーザーのためには、航続距離560kmの『EX30プラス・シングルモーター・エクステンデッドレンジ』（539万円）を用意し、装備を豪華にした『EX30ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ』（579万円）も設定する。

さらに、前後にモーターを搭載した4WDモデルの『EX30ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス』（629万円）も追加設定。0→100km/h加速は3.6秒と、ボルボ車史上最速のパフォーマンスを発揮する。

これにEX30クロスカントリー（649万円）を加えて、日本におけるEX30シリーズのラインナップが完成した。

2040年までに事業全てでクライメートニュートラルを目指すというボルボ。日本における2024年の販売構成比は、EVが16％、PHEVが14％、MHVが70％だった。ボルボ・カー・ジャパンでは、このEX30のバリエーション拡大で選択肢を増やすことによって、日本におけるさらなる電動化を進めていくとのことだ。