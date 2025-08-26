俳優の西島秀俊（54）が26日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。見て見ぬふりをしていることを明かした。

この日のメッセージテーマは「見て見ぬふりをしています」。見て見ぬふりをしていることを聞かれた西島は、「僕は仕事が入るようになって何が一番うれしかったって、好きな本とか好きなDVDが買えること」と明かし、「好きに買えるっていうお金が入って、ただ買いすぎるんでずっと積み重なっている。まずこれを見終わってから買うべきなんですけど、本当に読んでない本とかまだ見られてないDVDがある」と自宅に本やDVDが山ほどあることを明かした。

パーソナリティーの住吉美紀に「いつか必ず見るんだ、読むんだって？」と聞かれると、「もちろん」と即答。しかし、同じ作品を何度も見る癖があるといい、「時間があったら全部見るんだって思いながら、でも何回も見ているやつをまた見返したりとかして。こっちを見なくちゃいけないのについこっちをまた見てしまうとかそういうのはありますね」と明かした。

「新しい映画とか本とかはどんどん吸収したいのでその辺はもうちょっと頑張っていきたいなと思います」と話した。