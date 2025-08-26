◆米大リーグ オリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦で６回を投げ、２被本塁打を含む６安打４失点。７月２日（同３日）以来８試合ぶりとなる黒星が付き、今季６敗目。防御率４・０６となった。渡米後初の２試合連続同一カードの登板となった菅野は、レ軍・吉田正尚外野手（３２）との対戦で、この日の最速９４・５マイル（約１５２キロ）をマークし、６三振を奪うなど内容は力強かったが、５回にデュランに許した逆転３ランが痛かった。３―４で迎えた６回を投げ終えて球数８７球で降板。吉田との日本人対決は２打数１安打１四球だった。また、この日先発マスクをかぶった２１歳のバサロとの“ルーキーコンビ”は球団広報によると、新人では球団史上最大年齢差のバッテリーとなった。登板後の主な一問一答は以下の通り。

◇菅野に聞く

―２試合連続で同じチームに投げる難しさは。

「相手が研究してきているのは分かっていたし、様子を見ながら投げればいいと思っていました。左バッターは低めのスプリットの見極めを（心がけて）アプローチしていると思いました。全体的に悪くなかったと思いますけど、やっぱりあそこの場面（５回）、長打がいけない場面。あの１球っていうより、前の試合をいかした上で配球すれば良かったのかなという反省点があります。ボール自体は多分今日の方が（前回より）良かったと思います」

―５回のデュランへの１球。

「打たれたことに対してはしょうがない。投げたロケーションに関して悔いはないです。ただ、その前の打席（ストレートの四球）で何か意識付けさせられたんじゃないか。そうしたら、あのボールでも結果が変わったんじゃないかというふうに。線になっていなかったと」

―新人捕手のバサロとバッテリーを組んだ。

「昨日からいろいろ話し合いを重ねて、試合前も密にミーティングをした。彼も一生懸命やってくれたと思う。残り試合で組む機会がある思うので、また協力してやっていければと思います。正直ね、まだまだ経験は浅くて、どうしたらいいか分からないことばかりじゃないかと思うんですけど、その中でもやっぱりベストを尽くしてやってくれたと思います。彼も必死に頑張っているし、僕も一応プロの世界で長くやってきてるので、何か彼に伝えられるものがあればうれしいですし。彼が何年後かに超スーパースターになって、オールスターに出たり、すごい選手になった時に僕も自慢できるようになりたいなと思いますね（笑）」

―今日のフィードバックでまたお互いが分かり合える。

「そうですね。今日試合中も毎回わざわざ自分のところに来てくれて、どういうふうにしていきたいとかと、いろいろ聞いてくれた。僕もビデオで見直して、あの時はこういうふうに思ったよとか、もうちょっとこうできたんじゃないとか、あの時の配球が良かったよとか、そういう話を明日して、また次につなげていけたらと思います」

―５回に入った時にマウンド整備を要求していた。

「彼（レッドソックス２番手のフィッツ）のつま先がちょうど僕のかかとのところに来て、かなり掘るピッチャーだったので、かかとが後ろ側に落ちてしまう形になって、ちょっと埋めてほしいとリクエストしました。何か気になって失点すると、やっぱりあの時、整備してもらったら良かったと後悔するんで。（打たれたのは）僕自身の技術の問題だと思います」

―レッドソックスの吉田と１週間で２度対戦。

「彼だけじゃなくて、全体的にやっぱり低めに集めないといけないなっていうふうに思ってた。まあいい勝負ができていると思います」