俳優・生田斗真（４０）の変ぼう姿がネットで注目を集めている。

俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムが２６日までに更新。「江戸市中に物乞（ものご）い姿の治済、現る！＃大河べらぼう ＃大河ドラマ 一橋治済 ＃生田斗真」とし、２４日の第３２話で変装して市中に現れた治済役・生田のオフショットがアップされた。

前髪を作ったヘアメイク、ぼろぼろの衣装で別人のように化けた治済。フォロワーやネットは「えっ、生田斗真さんだったの？！」「テレビで観（み）た時は外国の女性？と思ってました」「なんだろう…小汚いのにかわいい」「天才てれびくんから……こんなに大きくなって」と仰天。

さらに、はだしで座るポーズに「あざとい」「お写真はカワイイんですけどね」「どんなによごれててもかっこいいは隠せない」「ここまでする〜」「お殿様とのギャップが凄（すご）過ぎる」「言われるまでわかりませんでした」と驚きが止まらなかった。

第３２話は「新之助の義」。蔦重（横浜流星）は新之助（井之脇海）を訪ねると、救い米が出たことを知る。蔦重は意次（渡辺謙）の対策が功を奏したと言うが、長屋の住民たちから思わぬ反発にあう…と展開した。