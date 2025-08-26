愛犬用に大人気の『愛犬用プリクラ証明写真』に初挑戦することになったペキニーズさん。制限時間もある中、撮影されたのは…？あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で102万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『犬のプリクラ証明写真』を撮影した結果…理想とは程遠い『現実を突きつけられる光景』】

『犬のプリクラ証明写真』を撮影した結果…

Xアカウント『@Yeti_tenten』に投稿されたのは、ペキニーズ「てんてん」くんのお姿。

この日、飼い主さんは愛犬家に大人気の『愛犬用プリクラ証明写真』なるものの撮影を行うため、てんてんくんとお出かけをされたのだといいます。

『わんこ専用証明写真』『飼い主さんとも一緒に撮影可能！』というキャッチコピーが添えられた見本のお写真では、まるで人間の証明写真のようにバッチリカメラ目線で写るワンちゃんのお姿が…。

制限時間もある中、飼い主さん全面協力のもと撮影された、てんてんくん初の証明写真。そこには…あまりにも可愛すぎる、ありのままの光景が写し出されていたのだそう。

1枚目は、どこかアンニュイな雰囲気をまといながら、ニヒルな笑顔を浮かべるてんてんくんのお姿。2枚目には可愛いおしり、しっぽのみがチラリ。

3枚目はてんてんくんを必死で誘導していたのであろう飼い主さんの手、4枚目にはおやつを持つ飼い主さんの手とそれを追うてんてんくんの横顔…。

どのシーンも、写真を見るだけでその状況が浮かび上がってくるような、等身大の愛おしさを秘めた仕上がりとなっており、多くの人々を和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「現実のがいいじゃん！飼い主さんの手から頑張り伝わるｗ」「しっぽのショット大好きです」「頑張る飼い主さんの手！笑」「全部かわいいです」「自由ですね～」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

マイペースで甘えん坊な男の子♡

2020年12月27日生まれのてんてんくんは、マイペースで甘えん坊な男の子。くん活の距離感がプロの業すぎると定評があり、お茶目でちょっぴり天然な行動は、日々多くのフォロワーさんを魅了しているのです。

飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすてんてんくんのお姿は、ペキニーズの魅力や笑顔、たくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Yeti_tenten」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。