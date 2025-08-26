元恋人への“暴行・中絶”という濡れ衣を晴らし、2児の父となった『花男』キム・ヒョンジュン　活発な活動を予告

SS501のリーダーだった歌手キム・ヒョンジュンが近況を伝えた。

【写真】キム・ヒョンジュン、“濡れ衣”を晴らすまでの全過程

キム・ヒョンジュンは8月25日、自身のアカウントを通じて「元気でしたか？ 久しぶりにご挨拶します」というコメントとともに数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、キム・ヒョンジュンが愛犬と一緒に渓谷で水遊びを楽しむ姿が収められている。愛犬と共に時間を過ごす彼は、楽しい夏の日常を公開した。

続けて彼は「まもなく活発にご挨拶できると思います。暑い夏、もう少しだけ頑張りましょう」とし、精力的な活動を予告した。

（写真＝キム・ヒョンジュンInstagram）

2005年にボーイズグループ「SS501」としてデビューしたキム・ヒョンジュンは、『Snow Prince』『Love Like This（ネゲロ）』『U R MAN』『僕の頭が悪いから』など数々のヒット曲で愛された、K-POP第2世代を代表するグループのメンバーだ。

キム・ヒョンジュンは2014年、元恋人への暴行や親子関係訴訟など不祥事に巻き込まれたことがある。また、2017年の兵役中には飲酒運転で摘発されて物議を醸した。

こうした私生活のスキャンダルを経て、2022年2月にはウェディングプランナーとして働いていた2歳年下の女性と結婚し、現在は2人の息子をもうけている。

（写真提供＝OSEN）キム・ヒョンジュン

今年5月にはSS501のホ・ヨンセン、キム・ギュジョンと共にグループ「FIVE O ONE」としての活動を予告し、7月にはソウル・オリンピック公園で「2025 FIVE O ONE : 20周年ワールドツアー・イン・ソウル」を開催した。

そんなキム・ヒョンジュンが「活発にご挨拶」とカムバックを示唆したことで、ファンの期待が高まっている。

◇キム・ヒョンジュン プロフィール

1986年6月6日生まれ。2005年に5人組ボーイズグループSS501のリーダーとしてデビュー。ドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』『イタズラなkiss』『ドリームハイ』などに出演し、俳優としても活躍した。しかし2015年、元恋人との妊娠・暴行の葛藤が浮上して、大きな波紋を呼んだ。長らく続いた法廷争いの末、最終的にキム・ヒョンジュンは勝訴している。2022年2月に一般女性との結婚を発表した。