神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、逮捕された男は女性が会社を出る前からその周辺をうろついていたことが分かりました。

神戸市中央区で撮影された防犯カメラの映像には、谷本容疑者とみられる男が道路を横切ったあと、ビルの出入り口付近を確認する様子が映っています。その直後、ビルから片山さんとみられる女性を含む3人組が出てきました。別の場所の防犯カメラには、片山さんとみられる女性が1人で歩く後ろを谷本容疑者とみられる男が距離を取って歩く様子が映っています。

殺人の疑いで逮捕された東京・新宿区の会社員・谷本将志容疑者は20日、神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

その後の捜査関係者への取材で、谷本容疑者は、片山さんが仕事を終えて会社を出る前から、その周辺をうろついていたとみられることが新たに分かりました。谷本容疑者は、50分以上にわたり、片山さんの後をつけていたとみられていますが、片山さんについては「全く知らない人です」と供述しているということです。警察は、動機などを詳しく調べています。