江戸川コナンの「蝶ネクタイ型変声機」、プレバンにて抽選販売 - 新規キャラボイスを収録
バンダイスピリッツは、『名探偵コナン』より「名探偵コナン 蝶ネクタイ型変声機」(5,280円)の抽選販売を行っている。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月31日23時まで抽選申し込みを受け付けており、2025年9月発送予定。
「名探偵コナン 蝶ネクタイ型変声機」(5,280円)
『名探偵コナン』より、コナンが使用する「蝶ネクタイ型変声機」が大人のためのなりきり玩具仕様で商品化。
本体蝶ネクタイ部分は劇中イメージの布で再現し、付属の紐(アジャスター付)を首に装着することで、劇中同様首元に付けたまま操作して遊ぶことができる。また、本体裏面にあるダイヤルを回し、キャラクターボイスを変更できる仕様になっていて、毛利小五郎(CV:小山力也)、工藤新一 (CV:山口勝平)、江戸川コナン(CV:高山みなみ)の台詞を再生。本商品に搭載されるキャラクターボイスはすべて新規収録したものとなっているほか、劇中で流れるBGM「名探偵コナン メイン・テーマ」を搭載している。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
「名探偵コナン 蝶ネクタイ型変声機」(5,280円)
『名探偵コナン』より、コナンが使用する「蝶ネクタイ型変声機」が大人のためのなりきり玩具仕様で商品化。
本体蝶ネクタイ部分は劇中イメージの布で再現し、付属の紐(アジャスター付)を首に装着することで、劇中同様首元に付けたまま操作して遊ぶことができる。また、本体裏面にあるダイヤルを回し、キャラクターボイスを変更できる仕様になっていて、毛利小五郎(CV:小山力也)、工藤新一 (CV:山口勝平)、江戸川コナン(CV:高山みなみ)の台詞を再生。本商品に搭載されるキャラクターボイスはすべて新規収録したものとなっているほか、劇中で流れるBGM「名探偵コナン メイン・テーマ」を搭載している。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996