サムスン電子ジャパンは、エントリーモデルのワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds3 FE」を9月19日に発売する。

「Galaxy Buds3 FE」は、深みのある低音とクリアな高音により、豊かでパワフルなサウンドを実現。強化されたアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能が周囲のノイズを効果的に低減し、より没入感のあるリスニング体験を提供する。

Crystal-Clear Callテクノロジーは、高度に学習済みのモデルを用いてユーザーの声を抽出し、騒がしい環境でもクリアな通話を可能にする。さらに、マイクの位置が口元に向けて最適化されており、通話品質も向上している。

また、Geminiを使って次のプレイリストを再生したり、他言語での会話を翻訳したりといった操作が、声をかけるか長押しするだけで簡単に行える。通訳機能を使う際は、スマートフォンのGalaxy AI通訳アプリと併用することで、外国語の講義を聞いたり、他言語での会話をスムーズに楽しめる。

「Galaxy Buds3 FE」は、サムスンオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、Amazon.co.jp、楽天市場、家電量販店で販売される。9月4日より予約を受け付け、9月19日に発売予定。カラーはブラックとグレーの2色。

ブラック

グレー

主なスペック 項目 内容 大きさ イヤホン：約21.1×18.0×33.8mmケース：約48.7×58.9×24.4mm 重さ イヤホン：約5gケース：約41.8g マイク 6マイク バッテリー イヤホン：53mAhケース：515mAh 音楽再生時間 ANCオン：最大6時間ANCオフ：最大8時間30分 通話時間 最大4時間 接続 Bluetooth v5.4 オーディオコーデック AAC、SBC、SSC（Samsung Seamless Codec） 搭載センサー ホールセンサー／圧力センサー／近接センサー／タッチセンサー 互換性 Android 11.0以降／1.5GB以上（ストレージ）