24日、新潟市秋葉区で消防署員を名乗った人物から「高齢者世帯ですか」などと、個人情報を聞き出そうとする不審電話が複数確認されました。警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと24日、新潟市秋葉区に住む女性の自宅にある固定電話に電話がかかってきました。消防署秋葉方面隊を名乗る人物から「南海トラフ地震で支援が必要な方の調査をしている」「お宅は高齢者世帯ですか」などと言われました。女性は不審に思い電話を切ったため被害はありませんでした。



新潟市秋葉区に住む別の女性にも同様の電話がかかってきたことが確認されています。警察は、犯罪グループが詐欺や強盗のターゲットを絞るために個人情報を聞き出している可能性があるとして注意を呼びかけています。