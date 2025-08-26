Ëã¿ý¤â¿ÍÀ¸¤âàÁªÂòÏÀá¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè172²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè172²ó¡ÛËã¿ý¤Î¼Î¤ÆÇ×¤ÇÇº¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤ÏÇº¤ó¤À¤éÇÏ·ô¤òÇã¤¤Â¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëã¿ý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤É¤ì¤«¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤Ç¼Î¤ÆÇ×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¿´¹½¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Ï¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸·±¤ò¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤ÏËÜÌ¿¤Î¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬2Ãå¡£1Ãå¤ÏNHK¥Þ¥¤¥ë¾¡¤Á¤Î¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤¬°µ´¬¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¡£3Ãå¤â¿ä¾©ÇÏ¤Î¥«¥ë¥×¥¹¥Ú¥ë¥·¥§¡£3ºÐÇÏ¶¯¤·¤Ç¤¹¤Í¡£¿·³ã2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¿·¼ï²´ÇÏ¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢»º¶ð¤Î¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤¬½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÏ¢¾¡¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎÇÏÁêÅö¶¯¤¤¡ª¡¡Áö¤ê¤ò¸«¤ë¤Ë2000¤¯¤é¤¤¤ÏÁö¤ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ê1Æ¬¡£¤¿¤ÀÁá½Ï¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡£
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£
Ëã¿ý¤ÎÏÓ¡¢¶¯¤µ¤ÏÀÚ¤ê½ç¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëã¿ý¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ä¥â¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ý¥ó¡¢¥Á¡¼¤ò¤·¤Æ1Ç×ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£1½ç1½ç¡¢¿·¤·¤¤Ç×¤ò°ú¤¡¢14Ç×¤ÎÃæ¤«¤é°ì¤Ä¤À¤±Áª¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤«¤é¿§¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÀÚ¤ëÇ×¤ËÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼êÇ×¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÚ¤ëÇ×¤Ï¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ñ¥¤»þ¤ÏÂçÄñ¤Ï1¤Ä¤«2¤Ä¤Î¸õÊä¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¶°ì¿§¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Æ¥ó¥Ñ¥¤»þ¤âÊ£¿ôÁªÂò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¬¡¢½øÈ×¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Þ¤Ç±ó¤¤¾õÂÖ¤ÏÁªÂò»è¤¬Âô»³¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î´°À®·Á¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ëÇ×¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¤¤¤é¤Ê¤¤»úÇ×¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë»þ¤â¤½¤Î½çÈÖ¤ËÉ¬¤ºÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Åì¾ì¤ÎÅì²È¤Ç¥ª¥¿É÷¤ÎÀ¾¤ÈËÌ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÂè1ÂÇ¤Ë»úÇ×¤ÏÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚÁ´¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Æ¡ª¡Û
¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡ª
¼êÇ×¤ËÍ×¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê1Ëü¤È9Ëü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤éÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡´ðËÜÅª¤ËËÍ¤Ï1Ëü¤«¤éÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¼êÌò¡¢»Ä¤êËç¿ô¡¢´í¸±ÅÙ¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤òÌµ»ë¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡£²¿¸Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Î¢¥É¥é¤Î³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤Êý¤ò»Ä¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£1Ëü¤¬Î¢¥É¥é¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¢¥É¥é¤Ë9Ëü¡¢9Ëü¤¬Î¢¥É¥é¤Î¾ì¹ç¤Ï8Ëü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢9Ëü¤¬Î¢¥É¥é¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬¼ã´³³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÂÇ¤Æ¡ª¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÇÛÇ×¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡£¶â»ý¤Á¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í¤âÉÏË³¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆ»Ñ¤äºÍÇ½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÇ×¤¬¹ó¤¯¤ÆÃ²¤¯¿Í¡¢Äü¤á¤ë¿Í¡¢µÕ¤ËÇÛÇ×¤¬ÎÉ¤¯¤Æ´î¤Ö¿Í¡£³§¤µ¤ó¤â·Ð¸³¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Ä¥â¤ÈÀÚ¤ëÇ×¤Ç¤¹¡£ÀäË¾Åª¤ÊÇÛÇ×¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÂçÊª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÇÛÇ×¤¬°¤¯¤Æ¤¢¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ä¥â¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊü´þ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¬¤ì¤º¤È¤â¡¢¹Ê¤ë¡¢¥ª¥ê¤ë¡¢ÌÄ¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÌÄ¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤âÀÚ¤ëÇ×¤ËÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¾¤Ëº£¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤º¤È¤â¡¢ÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡£»þ¤Ë¤ÏÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëã¿ý¤ÇÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤ËÎ¢ÌÜ¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¸Â¤êÁªÂò¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹Í¤¨¤ÆÃúÇ«¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«