アメリカ・カリフォルニア州のアナハイムで発生した邦人への暴行事件がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】スタジアムからカリフォルニア・ディズニーランドび戻る途中、地図の黒丸付近で被害に遭いました

「エンゼルススタジアムからディズニー戻る道中の黒丸部分で襲われました。

スマホ出せって言われて英語わかんないってフリしてたらいきなり3発顔殴られて走って逃げました。

多分ここの通路歩いて帰る人多いと思うんですけどそこだけ人通り車通り少ないんで走って通り過ぎること推奨します！」



と自身の被害を紹介したのは都内在住の大学生で元Mildomライバーの結城れいさん（@Rei_O112）。



8月14日、ロサンゼルス・エンゼルスのホーム球場、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムから約2.5キロ離れたカリフォルニア・ディズニーランドまで家族3人で歩いていた結城さん。途中にあるサンタアナ・フリーウェイの高架下付近に差しかかったところで暴漢に襲われたということだ。



結城さんにお話を聞いた。



ーーどんな状況だったのですか？



結城：ハイウェイ下のちょうど中間部分の所で襲われました。昼間通った際、素人でもここは危なそうだなと感じるくらい人通りがない道でした。ただ手前のバス停までは観光客がいたため、海外の夜で若干不安はありつつも普通に通っていました。



犯人は20代半ばから後半、細身で身長175cm程度の黒人男性でした。最初電話したそうな感じで近寄ってきて「英語話せないよごめんね」といった感じに対応してたら突然暴力を振るわれました。最初はとても低姿勢で「助けてください」といった感じで近寄ってきたので驚きました。助けてくれた白人男性がいたのですが、犯人と話していたのでもしかすると仲間かもしれません。



ーー被害は？



結城：殴られた以上の被害は出ていません。一緒に居た父親も殴られましたがけがはありません。そのため警察、大使館には連絡しませんでした。



ーー投稿に大きな反響がありました。



結城：ちょうどその時期、アナハイムでポケモン世界大会がやっていたこともあり多くの方に心配をかけてしまったなという感じです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「大きな被害に遭われなかったことは何よりですが、ディズニーランドを訪れる皆様も安全確保にはお気を付けて コミュニティレベルの犯罪発生率の情報を参考にしていただければと思いますが、ご報告のあった5号線の東側はリゾートの北部と並びアナハイムで最も危険な地域です」

「はじめましておけが大丈夫でしょうか、 私もここ歩いたことがあります。 朝方で女1人だったのですが運が良かったのだなと思いました。 もし行くことがあったら気をつけようと思います。 情報ありがたいですがお身体ご自愛ください。あと旅行楽しんでください。」

「一昨年行った際にホテルと球場往復Uber使いましたが、帰路だけ結構高くついてしまい、この距離だったら歩いて帰れたなあ、と思ってましたが、こちらのツイートで改めて危険な場所はなんだなと考えさせられました。シェアありがとうございます。そしてご無事で何よりです。残りの滞在楽しんでください！」



など数々の驚きの声、心配の声が寄せられた今回の投稿。国内の旅行記事等ではアナハイム近辺は治安が良いとするものもあるが、実際は異なるようだ。日本と同じ感覚で安全に道を歩ける地域は世界では少ない。海外旅行で移動する際はタクシーや公共交通機関を使用するなど、くれぐれも安全に気をつけていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）